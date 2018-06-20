Коутиньо: "Тите много разговаривает с игроками на тренировках, он похож на психолога"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо полагает, что успехи команды связаны с работой под началом наставника Тите.

Бразилец считает, что специалист исполняет роль психолога в значительной мере.

"Тите много разговаривает с игроками на тренировках, он похож на психолога. Это сделало нас сильнее психологически. Очень важно верить в себя. Это может стать ключом к успеху. Мы всегда должны быть морально крепкими", - отметил Коутиньо.

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