Коутиньо удивил фанатов трюком на табуретке

Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо записал забавное видео с трюком на табуретке.

В ролике жена бразильца стоит на голове, а футболист сначала просто сидит на табуретке, затем приподнимается и делает стойку на двух руках, потом на одной руке, а затем на одном пальце. Впрочем, затем становится понятно, что хавбек с супругой лежат на полу.

Коутиньо перешел в "Баварию" летом 2019 года из "Барселоны" на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за мюнхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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