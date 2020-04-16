Коутиньо удивил фанатов трюком на табуретке

Теги филиппе коутиньобавария мюнхен

Коутиньо удивил фанатов трюком на табуретке

Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо записал забавное видео с трюком на табуретке.

В ролике жена бразильца стоит на голове, а футболист сначала просто сидит на табуретке, затем приподнимается и делает стойку на двух руках, потом на одной руке, а затем на одном пальце. Впрочем, затем становится понятно, что хавбек с супругой лежат на полу.

Коутиньо перешел в "Баварию" летом 2019 года из "Барселоны" на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за мюнхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 апреля

Главные новости дня: 15 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов