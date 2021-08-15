Коутиньо, Умтити и Пьянич не вошли в заявку "Барселоны" на первый матч сезона

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Коутиньо, Умтити и Пьянич не вошли в заявку "Барселоны" на первый матч сезонаФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

"Барселона" опубликовала окончательную заявку на игру первого тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

В заявку не попали Самюэль Умтити, Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо по неизвестным причинам. Также в заявку "блауграны" не вошли травмированные Марк-Андре тер Штеген, Усман Дембеле, Ансу Фати и Серхио Агуэро.

Вратари: Нето, Пенья, Тенас.

Защитники: Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Эмерсон, Гарсия, Бальде.

Полузащитники: Бускетс, Пуч, Педри, Роберто, Де Йонг, Нико Гонсалес, Гави.

Нападающие: Гризманн, Депай, Брейтуэйт, Манай, Демир.

Отметим, что номер под 14-м номером, под которым ранее играл Коутиньо теперь будет выступать Рей Манай.

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