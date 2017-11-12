Коутиньо уже подыскивает дом в Барселоне

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо уже подыскивает себе дом в Барселоне, информирует испанская пресса.

Сообщается, что представители 25-летнего хавбека "красных" работают над поиском жилья для своего клиента в столице автономного сообщества Каталония. Поэтому вполне вероятно, что трансфер бразильца из "Ливерпуля" в "Барселону" будет оформлен уже в январе.

Напомним, "Барселона" опасается, что ПСЖ может перехватить две ее главные трансферные цели. | soccernews.ru