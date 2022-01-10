Коутиньо уже прошел медицинский осмотр для "Астон Виллы"
Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо уже в ближайшее время сможет дебютировать в составе "Астон Виллы", которая арендовала его до конца нынешнего сезона.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, хавбек уже успел пройти медицинское обследование для английского клуба.
По информации источника, сейчас Коутиньо находится во Франции, где завершает оформление разрешения на работу, чтобы завершить переход в аренду.
Напомним, что у "Астон Виллы" будет право выкупа игрока в конце сезона за 40 миллионов евро.
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