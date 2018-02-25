Коутиньо: "В каждом матче Месси превосходит себя"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо похвалил своего партнера по команде Лионеля Месси.

" Он - великий игрок. Вспомните его штрафной удар, который он забил... Он обманул всех, не так ли? Это потрясающе. В каждом матче он превосходит себя ", - приводит слова 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Коутиньо высказался о своей адаптации в "Барселоне". | soccernews.ru