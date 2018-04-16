Полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо вернется на "Энфилд", где он на протяжении пяти выступал за "Ливерпуль".

Так, 3-го июня на стадионе мерсисайдского клуба состоится товарищеский матч между его национальной командой и Хорватией. При этом для "селесао" это будет дебютный матч на "Энфилде".

Отметим, что через неделю бразильцы встретятся с Австрией.

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