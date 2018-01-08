Коутиньо: "Вернусь в "Ливерпуль", чтобы попрощаться"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал о своих ближайших планах.

" Я вернусь в " Ливерпуль ", чтобы попрощаться с моими товарищами по команде, сотрудниками клуба и людьми, которые помогали мне и моей семье. Я многим им обязан ", - приводит слова 25-летнего бразильца Daily Mail.

В эти минуты Коутиньо уже проходит медосмотр в "Барселоне".

Напомним, "Ливерпуль" сделал ответное предложение "Барселоне" по Коутиньо. | soccernews.ru