Коутиньо вновь отказал ПСЖ и ждёт сделки с "Барселоной"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо вновь отказал представителям ПСЖ, которые вышли на игрока с щедрым предложением.

Как информирует бразильская пресса, футболист дал понять парижанам, что не намерен переходить в стан вице-чемпиона Франции, даже если предложение ПСЖ будет гораздо более выгодным, чем предложение "Барселоны".

Коутиньо рассчитывает, что "Барселона" и "Ливерпуль" согласуют сделку в январе и уже вторую часть сезона игрок проведёт в Каталонии.

В текущем сезоне Коутиньо провёл 9 игр за мерсисайдцев, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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