Коутиньо во вторник может перейти в "Барселону"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо на следующей неделе может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в "Барселоне" считают, что "Ливерпуль" согласиться продать игрока за 100 миллионов евро, а сделка будет завершена во вторник.

Предполагается, что Коутиньо заключит с каталонским клубом пятилетнее соглашение.

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