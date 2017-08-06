Коутиньо во вторник может перейти в "Барселону"

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Коутиньо во вторник может перейти в "Барселону"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо на следующей неделе может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в "Барселоне" считают, что "Ливерпуль" согласиться продать игрока за 100 миллионов евро, а сделка будет завершена во вторник.

Предполагается, что Коутиньо заключит с каталонским клубом пятилетнее соглашение.

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