Коутиньо вошёл в тройку лучших бомбардиров по голам из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лигах за последние пять сезонов

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо поразил ворота "Жироны" в матче 25-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для 25-летнего бразильца 19-м после ударов с дальней дистанции.

Как сообщает Opta, Коутиньо вошёл в тройку лучших бомбардиров по забитым мячам из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лигах за последние пять сезонов.

Столько же голов дальними ударами забил нападающий "Реала" Криштиану Роналду, а единоличным лидером по этому показателю является форвард "Барселоны" Лионель Месси (29).

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