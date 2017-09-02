Коутиньо возобновит тренировки с "Ливерпулем" на следующей неделе

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо возобновит тренировки с мерсисайдской командой на следующей неделе, сообщает The Times.

По сведениям издания, 25-летний бразилец, скорее всего, сыграет с "Манчестер Сити" в матче 4-го тура АПЛ, который состоится 9 сентября.

Напомним, что Коутиньо пропустил старт сезона якобы из-за травмы спины. Однако некоторые СМИ утверждают, что футболист саботировал тренировочный процесс из-за желания перейти в "Барселону".

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