Коутиньо все ближе к "Барселоне"? Бразилец не вылетел с командой на матч Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не вылетел со своей командой на матч плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира против немецкого "Хоффенхайма".

Как информирует itv.com, официальной причиной отсутствия бразильца в списке игроков, отправившихся в Германию, называется травма спины. Однако европейские СМИ предполагают, что пропуск бразильцем игры свидетельствует о его скором переходе в каталонскую "Барселону".

Напомним, "Барселона" планирует представить Коутиньо своим игроком уже в этот четверг. | soccernews.ru