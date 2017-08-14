Коутиньо все ближе к "Барселоне"? Бразилец не вылетел с командой на матч Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма"

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Коутиньо все ближе к "Барселоне"? Бразилец не вылетел с командой на матч Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не вылетел со своей командой на матч плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира против немецкого "Хоффенхайма".

Как информирует itv.com, официальной причиной отсутствия бразильца в списке игроков, отправившихся в Германию, называется травма спины. Однако европейские СМИ предполагают, что пропуск бразильцем игры свидетельствует о его скором переходе в каталонскую "Барселону".

Напомним, "Барселона" планирует представить Коутиньо своим игроком уже в этот четверг. | soccernews.ru

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