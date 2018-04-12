Коутиньо все еще может выиграть триплет

Теги барселоналиверпульфилиппе коутиньо

Коутиньо все еще может выиграть триплетПолузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо все еще может выиграть триплет в текущем сезоне.

Для этого бразильцу необходимо вместе со своей командой официально оформить победу в Ла Лиге и обыграть в финале кубка Испании "Севилью". Третий же трофей 25-летнему хавбеку может принести "Ливерпуль", вышедший в полуфинал Лиги Чемпионов, так как согласно регламенту самого престижного клубного европейского турнира, обладателями "ушастого" трофея становятся все игроки, игравшие за команду-победителя.

Напомним, "Барселона" теряет Ракитича. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов