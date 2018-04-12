Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо все еще может выиграть триплет в текущем сезоне.

Для этого бразильцу необходимо вместе со своей командой официально оформить победу в Ла Лиге и обыграть в финале кубка Испании "Севилью". Третий же трофей 25-летнему хавбеку может принести "Ливерпуль", вышедший в полуфинал Лиги Чемпионов, так как согласно регламенту самого престижного клубного европейского турнира, обладателями "ушастого" трофея становятся все игроки, игравшие за команду-победителя.

Напомним, "Барселона" теряет Ракитича. | soccernews.ru