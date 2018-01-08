Коутиньо выберет один из трех предложенных ему игровых номеров в "Барселоне"

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Коутиньо выберет один из трех предложенных ему игровых номеров в "Барселоне"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо выберет один из трех предложенных ему клубов игровых номеров.

Так, по сведениям sport.es, 25-летний хавбек будет выступать под номером "24", "7" или "14". Первый из них является свободным, а два других заняты соответственно Ардой Тураном и Хавьером Маскерано, которые уже в январе с большой долей вероятности могут сменить клубную прописку.

Напомним, "Ливерпуль" до последнего момента пытался сорвать трансфер Коутиньо. | soccernews.ru

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