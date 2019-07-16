Коутиньо выбирает между двумя клубами

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может покинуть клуб из-за прихода Антуана Гризманна.

Как сообщает Sky Sports, бразилец рассматривает два варианта продолжения карьеры. Один из них - это возвращение в "Ливерпуль", а второй - переход в ПСЖ.

Контракт Коутиньо с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету бразильца 11 голов и 5 результативных передач в 58 матчах.

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