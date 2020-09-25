Коутиньо выбрал новый номер в "Барселоне"

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Коутиньо выбрал новый номер в "Барселоне"

Полузащитник Филиппе Коутиньо, отыгравший прошлый сезон в аренде в "Баварии", после возвращения в "Барселону" был вынужден изменить игровой номер.

Напомним, что принадлежавшая ранее бразильцу "семёрка" в межсезонье досталась нападающему Антуану Гризманну.

Коутиньо решил взять номер, с которым он начинал свою карьеру на "Камп Ноу". Это 14-й.

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