Коутиньо выбрал новый номер в "Барселоне"

Полузащитник Филиппе Коутиньо, отыгравший прошлый сезон в аренде в "Баварии", после возвращения в "Барселону" был вынужден изменить игровой номер.

Напомним, что принадлежавшая ранее бразильцу "семёрка" в межсезонье досталась нападающему Антуану Гризманну.

Коутиньо решил взять номер, с которым он начинал свою карьеру на "Камп Ноу". Это 14-й.

New number looks good on you, @Phil_Coutinho pic.twitter.com/P4IfZ96FIg