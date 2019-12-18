Коутиньо вынужден играть за "Баварию" в детском комплекте формы

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Коутиньо вынужден играть за "Баварию" в детском комплекте формы
Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо играет за мюнхенский клуб в детском комплекте формы, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбеку приходится играть в футболке-реплике, которая продается в клубном магазине в детском отделе для роста 176 сантиметров. Дело в том, что все домашние комплекты формы "Баварии" оказались слишком велики для 172-сантиметрового Коутиньо.

27-летний бразилец перешел в "Баварию" в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
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