Коутиньо вынужден играть за "Баварию" в детском комплекте формы

Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо играет за мюнхенский клуб в детском комплекте формы, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбеку приходится играть в футболке-реплике, которая продается в клубном магазине в детском отделе для роста 176 сантиметров. Дело в том, что все домашние комплекты формы "Баварии" оказались слишком велики для 172-сантиметрового Коутиньо.

Philippe Coutinho has had to wear a child's size 176 replica jersey in every home league game this season, as none of the special 'authentic' shirts - which are lighter and dry quicker than the 'replica' shirts fans usually buy - fit him. [Bundesliga] pic.twitter.com/5JyhC2ed0Z