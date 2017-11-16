Коутиньо: "Я никогда не хотел осесть на одном месте, ведь развитие не предполагает остановок"

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Коутиньо: "Я никогда не хотел осесть на одном месте, ведь развитие не предполагает остановок"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо отметил роль клуба в своем становлении как футболиста.

"Я значительно вырос с тех пор, как нахожусь в "Ливерпуле". Не только как футболист, но и как личность. Когда я перебрался в Англию, было очень трудно адаптироваться. Для меня это был совершенно новый опыт, но также и захватывающий вызов. С каждым годом я чувствую, что становлюсь лучше и лучше, становлюсь более целостным и подготовленным психологически. Как к футболу, так и к жизни в целом.

Я никогда не хотел осесть на одном месте, ведь развитие не предполагает остановок. Всегда остаются вещи, которым ты можешь научиться. Я счастлив, что добился такого прогресса, но еще не закончил" - приводит слова Коутиньо Goal.com.

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