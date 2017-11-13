Коутиньо: "Я счастлив в "Ливерпуле"

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что он не собирается уходить из клуба.

"Я играю в одном из сильнейших чемпионатов в мире и счастлив в "Ливерпуле". Сейчас я полностью сконцентрирован на клубе и сборной Бразилии. Сейчас я восстановился после травмы и готов играть", - приводит слова Коутиньо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена приобрести 25-летнего Коутиньо в январе. Также хавбеком интересуются "Реал" и ПСЖ.

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