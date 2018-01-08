Коутиньо: "Я в "Барселоне" - моя мечта сбылась"



Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо поприветствовал болельщиков своего нового клуба "Барселоны".

"Привет, болельщики "Барселоны". Я уже здесь - мечта сбылась. Надеюсь увидеть вас завтра", - приводит слова Коутиньо официальный твиттер каталонцев.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

Напомним, что презентация хавбека в качестве игрока "Барселоны" состоится 8 января.

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