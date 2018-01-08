Коутиньо: "Я в "Барселоне" - моя мечта сбылась"

Теги барселонафилиппе коутиньо

Коутиньо: "Я в "Барселоне" - моя мечта сбылась"
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо поприветствовал болельщиков своего нового клуба "Барселоны".

"Привет, болельщики "Барселоны". Я уже здесь - мечта сбылась. Надеюсь увидеть вас завтра", - приводит слова Коутиньо официальный твиттер каталонцев.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

Напомним, что презентация хавбека в качестве игрока "Барселоны" состоится 8 января.

Не пропустите: "Барселона" представит Коутиньо 8 января. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов