Коутиньо ярко отреагировал на первый гол в составе "Астон Виллы"

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Коутиньо ярко отреагировал на первый гол в составе "Астон Виллы"

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо поделился эмоциями от своего первого гола за "Астон Виллу". Хавбек отличился в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Мне не хватало таких матчей, я скучал по АПЛ. Я рад выходить на поле вместе с новыми партнерами. Это хорошее начало. Мы верили в себя и сумели уйти от поражения. Я не настолько хорошо знаю английский язык, поэтому хочу, чтобы моя игра говорила за меня. Теперь я хочу усердно поработать, чтобы набрать лучшую форму. Я сосредоточен на задачах клуба", - приводит слова Коутиньо BBC.

Напомним, что 29-летний Коутиньо перешел в "Астон Виллу" из "Барселоны" на правах аренды.

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