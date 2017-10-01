Коутиньо забил больше голов из-за пределов штрафной площади, чем любой другой игрок, с момента своего дебюта в АПЛ

В матче седьмого тура английской Премьер-Лиги полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поразил ворота "Ньюкасла" ударом издалека.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 25-летнего бразильца 17-м из-за пределов штрафной с момента его дебюта в АПЛ.

Отмечается, что Коутиньо забил больше голов из-за пределов штрафной площади, чем любой другой игрок, с момента своего дебюта в чемпионате Англии. | http://soccernews.ru