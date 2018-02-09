Коутиньо забил свой первый гол за "Барселону"

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Коутиньо забил свой первый гол за "Барселону"

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" в гостях играет с "Валенсией".

Счет в этом поединке открыл бразильский полузащитника каталонского клуба Филиппе Коутиньо. Этот гол стал первым для бразильца за "Барсу".

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" в январе из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

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