Коутиньо забил в четырех выездных матчах подряд за "Ливерпуль"

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Коутиньо забил в четырех выездных матчах подряд за "Ливерпуль"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде играет с "Марибором".

Один из голов в этой встрече на счету бразильского полузащитника мерсисайдцев Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что хавбек отличился в четвертом выездном матче подряд за "Ливерпуль". Ранее бразилец забивал голы "Лестеру", "Спартаку" и "Ньюкаслу".

Напомним, что минувшим летом Коутиньо мог перейти в "Барселону", но этот трансфер не состоялся.

Не пропустите: "Барселона" хочет включить в сделку по Коутиньо своего хавбека. | http://soccernews.ru

комментарии
scouser17

В четырех ВЫЕЗДНЫХ матчах! МЮ же не забивал.

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