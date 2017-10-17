Коутиньо забил в четырех выездных матчах подряд за "Ливерпуль"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде играет с "Марибором".

Один из голов в этой встрече на счету бразильского полузащитника мерсисайдцев Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что хавбек отличился в четвертом выездном матче подряд за "Ливерпуль". Ранее бразилец забивал голы "Лестеру", "Спартаку" и "Ньюкаслу".

Напомним, что минувшим летом Коутиньо мог перейти в "Барселону", но этот трансфер не состоялся.

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