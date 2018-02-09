Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании

Второй финалист Кубка Испании определялся в ответном полуфинальном поединке на стадионе "Месталья", где местная "Валенсия" принимала действующего обладателя Кубка "Барселону". Первая встреча в Каталонии завершилась всего лишь минимальной победой хозяев благодаря голу Луиса Суареса, а это означало, что интрига была сохранена. Первый финалист соревнования определился вчера - "Севилья" в родных стенах достаточно уверенно разобралась с "Леганесом", таким образом дойдя по решающего внутри кубкового матча во второй раз за последние три года.

Что касается стартовых составов, то Эрнесто Вальверде не стал рисковать и выпустил боевую одиннадцатку. Разве что свой очередной шанс с первых минут получил Андре Гомеш, в то время как Паулиньо и Филиппе Коутиньо остались на скамейке для запасных. Марселино, понимая, что необходимо отыгрываться, максимально насытил линию атаки, вместе поместив на поле номинально трех нападающих Родриго Морено, Симоне Дзадзу и Лусиано Вьетто. А в центре поля компанию Кондогбия и Дани Парехо составил французский новичок, пришедший из лондонского "Арсенала", Франсис Коклен.

На первой же минуте поединка Дзадза в жестком подкате влетел в Жорди Альбу, тем самым сразу дав понять, что борьба будет жесткой и бескомпромиссной. Первыми могли открывать счет каталонцы: Лео Месси, пробивая штрафной, перебросил мяч над стенкой, но Доменек в красивом прыжке парировал техничный выстрел аргентинца. "Валенсия" очень скоро ответила своим выпадом: Гайя, как рукой навесил сферу на голову Родриго и тот, выиграв воздух у Пике, уже наверняка пробивал по воротам, но в этот раз повезло уже гостям, что снаряд угодил в перекладину.

"Барселона" традиционно больше владела мячом, но что касается острых моментов, то ни одна из команд не оставалось в долгу, стараясь реваншироваться буквально за каждый выпад у собственных владений. В концовке первого тайма, что "оранжевые", что "сине-гранатовые" сбросили обороты и в итоге при нулях на табло отправились в раздевалку отдыхать.

Еще в перерыве Эрнесто Вальверде снял с игры Гомеша, который полностью выпал из игры и бросил в бой Коутиньо. С выходом на поле бразильца ситуация резко поменялась для "Барсы" в лучшую сторону, уже спустя четыре минуты экс-ливерпулец забил свой первый гол в футболке "блаугранас", откликнувшись на передачу своего старого друга Суареса. Пока "летучие мыши" приходили в себя каталонцы тут же едва не удвоили преимущество в счете, но уругвайский форвард помиловал хозяев.

Для выхода в финал подопечным Марселино необходимо было забивать целых три мяча и в связи с этим хозяева немножко разуверились в собственных силах. Острота у гостевых владений ставала крайне редким явлением. И все же, кто знает, как бы завершился матч, если бы на 74-й минуте Силлессен каким-то чудом не парировал выстрел Солера с убойной позиции. Последнее слово осталось за "блаугранас": партнеры выкатили сферу на дугу под удар Ракитичу и хорват не оплошал, неотразимо пробив под левую штангу ворот Доменека.

Таким образом, "Барселона" благодаря двум голам во втором тайме повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании, где ее соперником будет "Севилья".

"Валенсия" – "Барселона" – 0:2

Голы: Коутиньо, 49 – 0:1, Ракитич, 82 – 0:2

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Паулиста, Гарай (Везу, 71), Гайя, Коклен (Гедеш, 55), Парехо, Кондогбия, Родриго (Солер, 55), Дзадза, Вьетто

"Барселона": Силессен, Серхи Роберто, Пике (Йерри Мина, 83), Умтити, Жорди Альба, Гомеш (Коутиньо, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 65), Месси, Суарес

Богдан Архипенко

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