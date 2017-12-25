Коутиньо зачитал текст песни Эминена

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Коутиньо зачитал текст песни Эминена

Бразильский полузащитнику "Ливерпуль" Филиппе Коутиньо исполнил отрывок из песни Эминема "Loose Yourself".

Видео: Коутиньо читает известный трек.

В этом сезоне 25-летний Коутиньо провел за "Ливерпуль" 18 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач.

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