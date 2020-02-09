Коутиньо заинтересовались еще три английских клуба

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы оценивают игрока в 90 миллионов евро. Сам игрок не прочь вернуться в Премьер-лигу, где он ранее выступал за "Ливерпуль".

В данный момент бразилец выступает за "Баварию" на правах аренды, но немцы, скорее всего, не будут выкупать его за требуемые 120 миллионов евро. Также Коутиньо входит в сферу интересов "Арсенала", "Ювентуса", ПСЖ и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

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