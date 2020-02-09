Коутиньо заинтересовались еще три английских клуба
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Daily Express.
По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы оценивают игрока в 90 миллионов евро. Сам игрок не прочь вернуться в Премьер-лигу, где он ранее выступал за "Ливерпуль".
В данный момент бразилец выступает за "Баварию" на правах аренды, но немцы, скорее всего, не будут выкупать его за требуемые 120 миллионов евро. Также Коутиньо входит в сферу интересов "Арсенала", "Ювентуса", ПСЖ и "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18