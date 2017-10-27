Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо запретил своим представителям вести переговоры с ПСЖ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летний бразилец не заинтересован в переходе в французский клуб, отдавая предпочтение "Барселоне".

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" требует за Коутиньо 150 миллионов евро, но каталонский клуб не готов платить такую сумму.

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