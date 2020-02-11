Коутиньо заявил, что его не удивляет успех "Ливерпуля"

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Коутиньо заявил, что его не удивляет успех "Ливерпуля"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, играющий в аренде в "Баварии", рассказал, что думает об игре "Ливерпуля" в этом сезоне.

"Невероятная игра "Ливерпуля" меня не удивляет. В прошлом году мы это уже видели это, когда они выиграли Лигу Чемпионов, я не удивлен, у них фантастический состав и тренер.

Я очень рад за них, так как  у меня там много друзей, бывших товарищей по команде. Рад за них. Но я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь и теперь нахожусь в очередном путешествии", - цитирует Коутинью Sports Illustrated.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2018 году. Его трансфер обошелся каталонскому клубу 120 миллионов евро плюс бонусы.

А еще: Экс-игрок "Баварии" Хаманн раскритиковал Коутинью| http://soccernews.ru
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