Коутиньо заявил о желании перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Барселоны" Филипе Коутиньо заявил, что хочет играть в составе "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, футболист заявил испанским СМИ о том, что хочет перейти в "МЮ". Стоимость игрока - 88 миллионов евро.

Коутиньо недоволен своим положением в "Барселоне".

Игрок перешел в каталонский клуб зимой 2018 года. В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 39 матчах, в которых отметился 8 голами и отдал 5 голевых передач.

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