Коутиньо зовут во Францию

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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо стал трансферной целью "Марселя", сообщает Marca.

По сведениям издания, провансальский клуб намерен усилиться 28-летним футболистом, на которого не рассчитывают в "блаугране".

Из-за проблем со здоровьем бразилец не выходит на поле с конца декабря. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

Рыночная стоимость Коутиньо сейчас оценивается в 40 миллионов евро.

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