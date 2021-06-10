Коутиньо зовут во Францию

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Коутиньо зовут во Францию

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо стал трансферной целью "Марселя", сообщает Marca.

По сведениям издания, провансальский клуб намерен усилиться 28-летним футболистом, на которого не рассчитывают в "блаугране".

Из-за проблем со здоровьем бразилец не выходит на поле с конца декабря. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

Рыночная стоимость Коутиньо сейчас оценивается в 40 миллионов евро.

Не пропустите: Сампаоли хочет видеть в "Марселе" защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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