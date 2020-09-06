Коутинью останется в "Барселоне" в сезоне-2020/21

"Барселона" не будет снова отдавать в аренду хавбека Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.

Сезон-2019/20 футболист провел в аренде в "Баварии", став с командой чемпионом Германии, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман рассчитывает на футболиста в новом сезоне. Он планирует использовать Коутиньо в центре поля.

Трансферная стоимость полузащитника - 120 миллионов евро.

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