Коутинью приступил к тренировкам в общей группе "Барселоны"

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Коутинью приступил к тренировкам в общей группе "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутинью восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам с командой перед финальным матчем Кубка Испании с "Валенсией".

У бразильца было повреждение подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Коутинью участвовал в 53 матчах за "Барселону", отметившись 11 голами и 5 ассистами. 

Матч финала Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия" пройдет 25 мая в Севилье. Начало - в 22:00 (мск)

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