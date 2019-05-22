Коутинью приступил к тренировкам в общей группе "Барселоны"
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутинью восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам с командой перед финальным матчем Кубка Испании с "Валенсией".
У бразильца было повреждение подколенного сухожилия.
⚽ Our cup final preparations continue...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 мая 2019 г.
#ForçaBarça pic.twitter.com/n6zYG9LPno
В нынешнем сезоне Коутинью участвовал в 53 матчах за "Барселону", отметившись 11 голами и 5 ассистами.
Матч финала Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия" пройдет 25 мая в Севилье. Начало - в 22:00 (мск)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32