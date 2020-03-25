Коутинью, скорее всего, продолжит играть за "Барселону" до 2021 года
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, скорее всего, продолжит выступать в каталонском клубе до 2021 года. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, сине-гранатовые хотят выручить с продажи игрока 80 миллионов евро, однако каталонцы не могут найти клуб, который захочет купить бразильца, а из-за пандемии коронавируса трансфер будет еще сложнее осуществить.
Коутинью играет на данный момент за "Баварию" на правах аренды. так как футболист не впечатлил руководство немецкого клуба, они не стали активировать опцию выкупа.
А еще: "Барселона" зимой предлагала 50 миллионов евро за форварда гладбахской "Боруссии"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14