Коутинью, скорее всего, продолжит играть за "Барселону" до 2021 года

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, скорее всего, продолжит выступать в каталонском клубе до 2021 года. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, сине-гранатовые хотят выручить с продажи игрока 80 миллионов евро, однако каталонцы не могут найти клуб, который захочет купить бразильца, а из-за пандемии коронавируса трансфер будет еще сложнее осуществить.

Коутинью играет на данный момент за "Баварию" на правах аренды. так как футболист не впечатлил руководство немецкого клуба, они не стали активировать опцию выкупа.

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