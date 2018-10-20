Ковач: "Бавария" хочет совершить прорыв"
Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач порассуждал о грядущем матче восьмого тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга".
"Мы не показываем необходимые результаты и это неоспоримый факт. Но, несмотря ни на что, атмосфера в команде позитивная. В ближайшем матче мы хотим совершить прорыв. Собираемся минимизировать ошибки в обороне и постараться использовать свои моменты в атаке. Игра будет интересной, сложной и интенсивной" - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Матч "Вольфсбург" - "Бавария" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Рекордмастер" занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, а "волки" - девятую строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11