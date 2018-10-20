Ковач: "Бавария" хочет совершить прорыв"

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач порассуждал о грядущем матче восьмого тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга".

"Мы не показываем необходимые результаты и это неоспоримый факт. Но, несмотря ни на что, атмосфера в команде позитивная. В ближайшем матче мы хотим совершить прорыв. Собираемся минимизировать ошибки в обороне и постараться использовать свои моменты в атаке. Игра будет интересной, сложной и интенсивной" - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Матч "Вольфсбург" - "Бавария" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

На данный момент "Рекордмастер" занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, а "волки" - девятую строчку.

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