Ковач: "Бавария" уходит на перерыв удовлетворенной"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победный матч команды в 3-м туре Бундеслиги с "Майнцем" (6:1).

"До первой паузы мы были как во сне. Мы не могли выстоять под напором противника. Однако потом смогли лучше контролировать мяч и создавать больше моментом. Гол Давида Алабы перед перерывом, после которого счет стал 2:1, был очень важен. Ну а потом все было решено. Уходим на перерыв довольными", - сказал Ковач.

После трех туров Бундеслиги "Бавария" с 7 баллами занимает 2 место в таблице.

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