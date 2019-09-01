Ковач: "Бавария" уходит на перерыв удовлетворенной"

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Ковач: "Бавария" уходит на перерыв удовлетворенной"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победный матч команды в 3-м туре Бундеслиги с "Майнцем" (6:1).

"До первой паузы мы были как во сне. Мы не могли выстоять под напором противника. Однако потом смогли лучше контролировать мяч и создавать больше моментом. Гол Давида Алабы перед перерывом, после которого счет стал 2:1, был очень важен. Ну а потом все было решено. Уходим на перерыв довольными", - сказал Ковач. 

После трех туров Бундеслиги "Бавария" с 7 баллами занимает 2 место в таблице.

А еще: "Бавария" разгромила "Майнц" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru
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