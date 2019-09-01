Ковач: "Бавария" уходит на перерыв удовлетворенной"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победный матч команды в 3-м туре Бундеслиги с "Майнцем" (6:1).
"До первой паузы мы были как во сне. Мы не могли выстоять под напором противника. Однако потом смогли лучше контролировать мяч и создавать больше моментом. Гол Давида Алабы перед перерывом, после которого счет стал 2:1, был очень важен. Ну а потом все было решено. Уходим на перерыв довольными", - сказал Ковач.
После трех туров Бундеслиги "Бавария" с 7 баллами занимает 2 место в таблице.
А еще: "Бавария" разгромила "Майнц" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0