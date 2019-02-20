Ковач доволен результатом матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач дал понять, что его полностью устраивает нулевая ничья в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"В этой игре каждый поддерживал партнёра по команде, а сосредоточенная работа всегда вознаграждается. Выстоять в гостях у "Ливерпуля" - это дорогого стоит. Мы прекрасно действовали тактически, физически и ментально. Все помогали друг другу. Здесь играть непросто, но мы добились поставленной цели" - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Напомним, что ответный матч между "Баварией" и "Ливерпулем" состоится 13 марта на "Альянц-Арене".

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