Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича
Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач хочет видеть в команде форварда "Реала" Луку Йовича и хавбека "Айнтрахта" Филипа Костича. Об этом сообщает Sport Bild.
Ранее специалиста работал с сербскими игроками в немецком клубе, который возглавлял с 2016 по 2018 год.
Стоимость 21-летнего Йовича - 32 миллиона евро, его контракт с "Реалом" рассчитан до 2025 года.
27-летний Костич также стоит 32 миллиона евро.
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