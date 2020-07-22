Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича

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Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича

Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач хочет видеть в команде форварда "Реала" Луку Йовича и хавбека "Айнтрахта" Филипа Костича. Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее специалиста работал с сербскими игроками в немецком клубе, который возглавлял с 2016 по 2018 год.

Стоимость 21-летнего Йовича - 32 миллиона евро, его контракт с "Реалом" рассчитан до 2025 года.

27-летний Костич также стоит 32 миллиона евро. 

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