Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича

Новый главный тренер "Монако" Нико Ковач хочет видеть в команде форварда "Реала" Луку Йовича и хавбека "Айнтрахта" Филипа Костича. Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее специалиста работал с сербскими игроками в немецком клубе, который возглавлял с 2016 по 2018 год.

Стоимость 21-летнего Йовича - 32 миллиона евро, его контракт с "Реалом" рассчитан до 2025 года.

27-летний Костич также стоит 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Локомотив" опроверг новости о возможных трансферах из "Монако" Жемерсона и Йоветича| http://soccernews.ru