Ковач: "Играть против команды из четвертого дивизиона может быть непросто"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач пообщался с журналистами накануне матча 1/16 финала Кубка Германии против "Редингхаузена".

Наставник отметил, что мюнхенцам нужно подойти к задаче с правильным настроем.

"Задача номер один - выйти в следующий раунд. Мы хотим победить, и мы должны победить. Мы хотим перезимовать в кубке Германии. Против клубов из четвертого дивизиона может быть непросто. Мы не хотим полагаться на случай и должны подойти к задаче с правильным настроем", - сказал он.

Матч "Редингхаузен" - "Бавария" состоится сегодня. Начало - 22:45. | http://soccernews.ru