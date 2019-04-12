Ковач: "Левандовски и Коман действительно дрались, но они осознали свое поведение"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подтвердил информацию о драке между нападающим Робертом Левандовски и полузащитником Кингсли Команом.
"Драка между Левандовски и Команом действительно была. После тренировки мы сели втроем и обсудили этот момент. Роберт и Кингсли принесли друг другу извинения и сожалеют о случившемся. Мы не будем штрафовать их, так как они осознали свое поведение. Теперь все в прошлом", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 30-летний Левандовски провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 13 результативных передач. На счету 22-летнего Комана шесть мячей и две голевые передачи в 22 поединках.
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