Ковач мощно прокомментировал предстоящий матч с "Аугсбургом"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, чего ждет от предстоящего матча с "Аугсбургом" в рамках 22-го тура чемпионата Германии.
"Все понимаю, что этот матч очень важен ввиду следующей встречи в Ливерпуле. Мы будет полностью сосредоточены на этом матче. В случае успешного матча, в Ливерпуле у нас будут хорошие шансы. Мы не должны недооценивать "Аугсбург". Если выиграем, то ненадолго приблизимся к первой строчке турнирной таблицы", - сказал тренер.
"Бавария" отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 5 баллов.
Матч "Аугсбург" - "Бавария" состоится сегодня, 15 февраля. Начало - 22:30.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12