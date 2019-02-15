Ковач мощно прокомментировал предстоящий матч с "Аугсбургом"

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Ковач мощно прокомментировал предстоящий матч с "Аугсбургом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, чего ждет от предстоящего матча с "Аугсбургом" в рамках 22-го тура чемпионата Германии. 

"Все понимаю, что этот матч очень важен ввиду следующей встречи в Ливерпуле. Мы будет полностью сосредоточены на этом матче. В случае успешного матча, в Ливерпуле у нас будут хорошие шансы. Мы не должны недооценивать "Аугсбург". Если выиграем, то ненадолго приблизимся к первой строчке турнирной таблицы", - сказал тренер.

"Бавария" отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 5 баллов.

Матч "Аугсбург" - "Бавария" состоится сегодня, 15 февраля. Начало - 22:30.

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