Ковач: "Нам нужно беречь Головина"

Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался о полузащитнике команды Александре Головине.

"Все были в шоке, когда он забил всего через несколько секунд после выхода со скамейки запасных на поле. Никто не ожидал такого. Он отличный футболист. Но пока не могу сказать, что узнал его полностью, ведь он еще очень мало играл.