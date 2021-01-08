Ковач: "Нам нужно беречь Головина"

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Ковач: "Нам нужно беречь Головина"Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался о полузащитнике команды Александре Головине.

"Все были в шоке, когда он забил всего через несколько секунд после выхода со скамейки запасных на поле. Никто не ожидал такого. Он отличный футболист. Но пока не могу сказать, что узнал его полностью, ведь он еще очень мало играл. 

Расстроился, когда наши медики попросили повременить с нагрузками для Александра. Отлично то, что он себя чувствует лучше. Но мы не будем торопить его. Пока рано говоить, что он будет начинать матчи в основе, это может быть опасно. Будем увеличивать игровое время, также как и Бен Йеддера.

Головин — очень важный игрок нас и мы должны постараться сберечь его здоровье", — цитирует Ковача пресс-служба "Монако".

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