Ковач нарушил собственное правило в "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач на пять минут опоздал на тренировку перед матчем чемпионата Германии против "Штутгарта" (3:1), сообщает твиттер iMiaSanMia.

По данным источника, футболисты немецкого клуба остались крайне недовольны поведением наставника, так как всего за день до этого он потребовал от игроков приезжать на тренировки без опозданий.

После 22 туров "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на два очка. В Лиге Чемпионов мюнхенцы в 1/8 финала сыграют с "Ливерпулем". Первый матч состоится 19 февраля.

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