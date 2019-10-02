Ковач назвал ключевой момент игры с "Тоттенхэмом"

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над "Тоттенхэмом" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "ротен" деклассировали соперника, выиграв со счётом 7:2.

"Фантастический вечер для клуба и всего немецкого футбола. Это было невероятное выступление. Вся команда заслуживает похвалы. Мы забивали в правильное время. Ключевым стал второй гол до перерыва", - цитирует Ковача официальный сайт УЕФА.

"Бавария" одержала 2 победы в 2 матчах и лидирует в группе ЛЧ.

Не пропустите: Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Баварии". | http://soccernews.ru