Ковач не думает о назначении в "Баварию"

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач не придает значения слухам о его возможном назначении в "Баварию".

Как заявил наставник, у него есть более важные задачи в нынешнем клубе.

"Сейчас у меня есть важные задачи в "Айнтрахте". Сейчас это единственное, что имеет значение для меня. Приятно, что тебя упоминают в слухах о "Баварии", но я не знаю, насколько они правдивы. У меня отличный клуб, замечательная команда, которая еще только строится", - отметил наставник.

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