Ковач не назвал точную дату возвращения Головина

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Ковач не назвал точную дату возвращения ГоловинаГлавный тренер "Монако" Нико Ковач заявил, что российский хавбек Александр Головин еще не готов на 100%, чтобы выйти на поле.

"Конечно, команде не хватает такого игрока как Александр. Надеемся, что его возвращение не затянется еще на долгое время. Однако, точный прогноз дать пока сложно. Медики говорят, что рисковать не нужно и стоит подождать.
Если нужно жать - мы будем ждать. Неделю или три - не важно. Нам нужен игрок со 100% кондиций, даже не 99%. Головин нужен нам на весь сезон, а не на три оставшиеся до конца года игры", приводит слова тренера "СЭ".

Напомним, что 24-летний полузащитник травмировался в конце августа.

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