Ковач - о матче с "Боруссией": "Победит тот, кто допустит меньше ошибок"

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Ковач - о матче с "Боруссией": "Победит тот, кто допустит меньше ошибок"

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач высказался в преддверии центрального матча 28-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".

"Нас ожидает крайне важный матч. Все понимают, что стоит на кону. Мы знаем, как нам нужно действовать в обороне и в атаке, чтобы выиграть. Победа - наша единственная цель, и не важно, с кем мы играем. Нужно в субботу показать классную игру в обоих таймах. Мне кажется, это будет равная битва. А победит тот, кто допустит меньше ошибок", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Дер-Класикер состоится сегодня на стадионе "Альянц-Арена". Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Перед очным матчем "Боруссия" опережает "Баварию" на два очка.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Думаю в этой игре определится чемпион,в случае победы Баварии,Боруссия ай эм сори,если Боруссия,то вероятность по ниже,но все таки дотерпят до чемпионства.Мой прогноз:Бавария-Боруссия 3-1,на чемпионство команд:Бавария-70%,Боруссия-30%.

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