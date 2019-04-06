Ковач - о матче с "Боруссией": "Победит тот, кто допустит меньше ошибок"
Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач высказался в преддверии центрального матча 28-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".
"Нас ожидает крайне важный матч. Все понимают, что стоит на кону. Мы знаем, как нам нужно действовать в обороне и в атаке, чтобы выиграть. Победа - наша единственная цель, и не важно, с кем мы играем. Нужно в субботу показать классную игру в обоих таймах. Мне кажется, это будет равная битва. А победит тот, кто допустит меньше ошибок", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Дер-Класикер состоится сегодня на стадионе "Альянц-Арена". Начало игры в 19:30 по московскому времени.
Перед очным матчем "Боруссия" опережает "Баварию" на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14