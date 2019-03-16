Ковач объяснил, почему "Бавария" вылетела от "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов
Наставник "Баварии" Нико Ковач объяснил, почему "Ливерпуль" оказался сильнее в Лиге Чемпионов.
"Клопп за четыре года в "Ливерпуле" потратил на трансферы около полумиллиарда евро, а "Бавария" нет", - приводит слова Ковача Goal.com.
Напомним, что первый матч между клубами завершился нулевой ничьей, однако во второй игре "Ливерпуль" обыграл "Баварию" со счетом 3:1.
Теперь в четвертьфинале ЛЧ "Ливерпуль" ждет противостояние с "Порту".
Читайте также: Ковач высказался о поражении от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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