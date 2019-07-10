Ковач объяснил уход Хуммельса в "Боруссию"

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Ковач объяснил уход Хуммельса в "Боруссию"

Наставник "Баварии" Нико Ковач прокомментировал уход Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию".

"Хуммельс спрашивал у нас о планах на новый сезон. Мы приобрели Лукаса Эрнандеса за 80 миллионов евро и планируем использовать его в центре обороны.

Таким образом, позицию занял бы лучший из них. Матс принял решение уйти", - приводит слова Ковача Bild.

Напомним, что "Боруссия" выкупила Хуммельса за 30 миллионов евро.

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